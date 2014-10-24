Минэкономразвития Украины опровергло сообщения о жалобе в ВТО на Россию

Украина не могла обращаться с жалобой во Всемирную торговую организацию на запрет Россельхознадзора поставлять в Россию украинскую растительную продукцию, так как подобному обращению должны предшествовать двусторонние консультации с российской стороной в профильных комитетах ВТО.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, запрос на проведение таких консультаций Украина уже направила в российский пункт запросов ВТО.

«Следующим этапом станут консультации с целью урегулирования проблемы и рассмотрение торгового беспокойства в профильных комитетах ВТО, Совете торговли товарами и Генеральном совете ВТО», - пояснили в министерстве.

При этом в Минэкономразвития отметили, что официальная жалоба в ВТО подается в случае, если консультации были безрезультатными, а все иные возможности урегулирования проблемы исчерпали себя.

Читайте такжеРоссия запретила поставки овощей и фруктов из УкраиныКак сообщал УНИАН, накануне Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что Минэкономразвития обратилось в ВТО в ответ на закрытие Россельхознадзором российского рынка для украинских поставщиков растительной продукции.

Россельхознадзор с 22 октября запретил поставки на российский рынок и транзит через территорию России растительной продукции из Украины в связи с якобы многократными нарушениями украинскими экспортерами законодательства Таможенного союза.

В свою очередь Госветфитослужба Украины заявила, что Россельхознадзор не предоставил никаких документов, подтверждающих наличие карантинных объектов в экспортируемой в Россию украинской растениеводческой продукции.

По оценкам Минагропрода, украинские производители растениеводческой продукции из-за запрета России на поставки их товаров до конца 2014 года могут потерять 17 млн долл., а в случае продления запрета на 2015 год – 50-60 млн долл.