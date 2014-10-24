В Украине могут повысить закупочные цены на сахар на 37%

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает повысить минимальную закупочную цену на свекловичный сахар в 2015/2016 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2015 года – август 2016 года) на 36,7% по сравнению с ценой в текущем сезоне – до 6454,7 грн/тонна.

Согласно проекту постановления Кабмина, опубликованного на официальном сайте Минагропрода, минимальную закупочную цену на сахарную свеклу в следующем сезоне предлагается повысить на 29,8% - до 445,9 грн/т.

Кроме того, Минагропрод предлагает снизить квоту на поставки сахара на внутренний рынок (квота «А») в 2015/2016 МГ до 1,720 млн тонн с 1,811 млн тонн, определенных на 2014/2015 маркетинговый сезон.

Читайте такжеУкраина увеличила производство сахара в 6 разКак сообщал УНИАН, минимальные закупочные цены на сахар на 2014/2015 МГ Кабмин повысил на 1% - до 4,7 тыс. грн/т. Минимальные цены на свеклу в этом сезоне утверждены на уровне 343,55 грн/т, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Минагропрод прогнозирует рост объемов производства сахара в Украине в 2014/2015 МГ до 1,7 млн тонн с 1,2 млн тонн в предыдущем сезоне.