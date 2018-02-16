В Минагропроде сообщили, как обеспечат развитие стагнирующих отраслей агросектора

Сумма господдержки будет распределена по пропорциям 4-1-1-0,3 на животноводство - компенсацию стоимости сельхозтехники - поддержку фермерства - садоводство.

Государственная поддержка аграрного сектора Украины в 2018 году в размере 6,3 миллиарда гривень позволит обеспечить длительный эффект роста стагнирующих сейчас отраслей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на первого заместителя министра Максима Мартынюка.

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"Общая сумма господдержки будет распределена по пропорциям 4-1-1-0,3 на животноводство - компенсацию стоимости сельхозтехники - поддержку фермерства - садоводство", - сообщил Мартынюк, отметив, что Минагропрод намерен скрупулезно мониторить эффективность программ и готов прибегать к их оперативной коррекции в случае их недостаточной эффективности.

Мартынюк отметил, что по программе поддержки садоводства и виноградарства (300 миллионов гривень) ожидается в конце года выйти на показатель более 3 тысяч га новых садов и виноградников.

"1 миллиарда гривень на компенсацию 25% стоимости сельхозтехники - это возможность 20%-го роста украинского сельхозмашиностроения и модернизации фермерских хозяйств", - сказал замминистра.

По его словам, один из прогнозируемых результатов программы развития фермерства (почти 1 миллиард гривень) - увеличение количества фермерских хозяйств и их объединения в кооперативы путем софинансирования бизнес-проектов (до 70% стоимости оборудования).

Мартынюк отметил, что среди эффектов от программы поддержки животноводства - увеличение поголовья КРС, улучшение генетики и повышение производительности, увеличение предложений мяса на внутреннем рынке, рост объемов производства молока.

Он сообщил, что особенности нынешних программ - максимальное упрощение, дебюрократизация процедур и минимизация участия чиновников в процессе распределения благодаря привлечению к нему финансовых учреждений. «Важный элемент реализации большинства программ господдержки - тесное партнерство с банками, которые выступают своеобразными аудиторами получателя», - резюмировал Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Кабинет Министров Украины одобрил программы поддержки аграрного сектора по ключевым направлениям в рамках Государственного бюджета на 2018 год. Общая сумма поддержки составит 6,3 миллиарда гривень против 5,5 миллиарда гривень в прошлом году.