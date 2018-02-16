В 2017 году сельскохозяйственные предприятия Житомирщины на 99% оплатили арендную плату за паи - ОГА

Сумма выплаченной арендной платы в 2017 году превышает аналогичный показатель 2016 года на 246,0 миллионов.

За аренду земельных участков и паев за 2017 год сельскохозяйственные предприятия Житомирщины выплатили 852,9 млн грн, что составляет 99,1% от начисленной платы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления агропромышленного развития.

"В 2017 году сельскохозяйственные предприятия области заключили с собственниками земельных долей (паев), земельных участков 211 тыс. договоров аренды на площадь 588,7 тыс. га земли. Средний размер земельного пая по области составляет 2,76 га", - сказано в сообщении.

По состоянию на февраль 2018 года за арендованные земельные доли (паи) и земельные участки по 2017 год из начисленных 860,5 млн грн предприятия уже выплатили людям 852,9 млн грн.

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Сумма выплаченной арендной платы в 2017 году превышает аналогичный показатель 2016 года на 246,0 млн грн, или на 40,5%.

Расчеты с арендодателями проводились в основном в денежной форме и зерном. В области 78% арендной платы, или 665,5 млн грн, выплатили деньгами, 18% (151,8 млн грн) – зерном, причем селянам выдано 43,0 тыс. тонн зерна. Остальные же платы – 4%, или 35,6 млн грн – выдали другой продукцией и услугами.

Полностью завершили расчеты предприятия Любарского, Ружинского, Чудновского, Романовского, Новоград-Волынского, Житомирского, Черняховского, Барановского, Народицкого и Брусиловского районов, а другие районы еще рассчитываются с людьми.