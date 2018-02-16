Весенняя посевная подорожает на четверть и обойдется аграриям в почти 130 миллиардов

Инфляция, рост расходов на аренду земли, а также значительное повышение цен на производственные ресурсы приведут к подорожанию посевной.

Ориентировочная стоимость весенней посевной кампании 2018 года подорожает на 23% к предыдущему году - до порядка 127 млрд грн, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на эксперта аграрных рынков Петра Лахая.

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По сообщению службы, основными причинами подорожания посевной является повышение цен на основные производственные ресурсы, в частности, рост затрат на удобрения составил 33%, на горюче-смазочные материалы - 29% и на семена - 17%.

Кроме того, рост расходов на аренду земли и инфляция также повлияли на подорожание посевной.

Основу весенней посевной будут составлять четыре культуры, на которые приходится 92% всех расходов. На посевную подсолнечника будет потрачено 46 млрд грн, на кукурузу 42 млрд грн, на сою 19 млрд грн и 10 млрд грн на яровой ячмень, говорится в сообщении.

Украинские аграрии под урожай озимых культур 2017 года засеяли 7,8 миллиона га, из них 5,9 млн га заняла озимая пшеница, 0,9 млн га - озимый рапс, 0,8 млн га - озимый ячмень и почти 0,2 млн га озимая рожь.