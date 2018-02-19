В Минагропроде отчитались о состоянии озимых зерновых

Посевы озимых взошли на 99,6% площадей, большая часть находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Озимые зерновые культуры в Украине по состоянию на середину февраля взошли на 99,6% из 7,3 млн га засеянных площадей, причем в хорошем и удовлетворительном состоянии находится озимые почти на 6,3 млн га (87%), сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики Максим Мартынюк на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, всходы озимого рапса получены на 99% площадей из 1 млн га засеянных, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 884,6 тыс. га (89%).

Такие данные, считает Мартынюк, дают возможность сделать осторожный прогноз, что перезимовка в нынешнем году пройдет без значительных потерь.

«Понятно, что данные не окончательные, дальнейшее состояние посевов будет зависеть от погодных условий. Но можем дать предварительный осторожный прогноз, что перезимовка прошла успешно, без веских потерь» - написал министр.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы статистики, украинские аграрии под урожай озимых культур и зеленого корма 2017 года засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,3 млн га.