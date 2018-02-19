Борщевой набор за год подорожал на треть

Лидером по удорожанию стала свекла, прибавив сразу 37% стоимости.

Цены на овощи на украинском рынке по состоянию на конец января 2018 года по сравнению с январем прошлого года выросли в среднем на 35%, или на 8,1 гривни - до 31,4 гривни, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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"Если в целом оценить стоимость овощной корзины, то на конец января 2018 года она составила 31,4 гривни, тогда как год назад ее стоимость составляла 23,3 гривни. То есть индекс овощной корзины за год вырос на 35%, или 8,1 гривни", - написал эксперт.

Он сообщил, что в набор овощной корзины вошли свекла, капуста, картофель, морковь и лук, купленные по килограмму. Все овощи за год подорожали от 5% до 73%.

Дорошенко отметил, что свекла является безусловным чемпионом по удорожанию - 73%. Морковь стала дороже на 64%, лук - на 24%, капуста - на 22%, а картофель - всего на 5%.

"По сравнению с прошлым годом свекла прибавила в цене 3 гривни за килограмм, морковь - 2,8 гривни, лук - 1,1 гривни, капуста - 0,9 гривни, а картофель - 0,3 гривни. На конец января килограмм свеклы можно купить было в среднем по 7,1 гривни за килограмм, моркови - по 7,2 гривни, лука - по 5,7 гривни, капусты - по 5 гривень, и картофеля - по 6,4 гривни", - написал он.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.