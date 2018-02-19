Аграрии сохранят посевную площадь на уровне прошлого года – 54% займут зерновые

На зерновые культуры будет приходиться 14,6 млн га всех посевных площадей.

Аграрии Украины сохранят посевную площадь под урожай 2018 года в пределах 27,2 млн га, что соответствует площадям посева в 2017 году, сообщил первый заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУкраина за год собрала более 61 миллиона тонн зерна

По его словам, на зерновые культуры будет приходиться 14,6 млн га всех посевных площадей (54%), что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах.

Как ранее сообщал УНИАН, под урожай озимых 2017 года аграрии засеяли зерновыми 14,3 млн га (включая 7,3 млн га под озимыми). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составила 26,9 млн га, что на 152 тыс. га больше показателя 2016 года.