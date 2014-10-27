Вслед за овощами Россия запретила и мясо из Молдовы

"27 октября мы закрываем все мясо по результатам инспекции в Молдове", - ранее сообщил ТАСС руководитель службы Сергей Данкверт.

Руководитель ведомства отметил, что проверку Россельхознадзор проводил совместно с белорусскими коллегами. "Это в основном шло на Беларусь, так как у них более либеральный режим контроля", - пояснил собеседник агентства.

Данкверт отметил, что в ходе проверки установлены случаи поставок через Молдову небезопасной мясной продукции, в частности закупаемой оптовиками на обычных деревенских рынках.

"Выявлены случаи поставки из Молдовы мяса неустановленного происхождения, небезопасного в ветеринарно-санитарном отношении", - пояснил он. Также установлены случаи недостоверной ветсертификации мясной продукции. На ряде молдавских предприятий выявлена несоразмерность их производственных возможностей и объемов отправленного в Россию мяса, сообщил он результаты инспекции.

Россельхознадзор ввел с 18 июля временные ограничения на ввоз в Россию свежих фруктов из Молдовы, мотивируя эти меры несоблюдением российского законодательства в сфере качества и защитой интересов потребителей.