Украина увеличила производство сахара

Рост производства сахара связан с увеличением посевных площадей и запуском еще четырёх сахарных заводов в дополнение к прошлогодним 42.

Украинские сахарные заводы завершили текущий сезон сахароварения, который стартовал 30 августа 2017 года, и произвели по его итогам 2,14 миллиона тонн сахара, что на 6,5% больше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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"Производственный сезон завершен. 46 сахарных заводов наварили 2,14 миллиона тонн сахара, что на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что увеличение производства сахара могло бы быть еще больше, однако погодные условия в период вегетации не способствовали увеличению урожайности сахарной свеклы. В результате имеем низкие показатели сахаристости и выхода сахара», - процитировала пресс-служба руководителя аналитического отдела ассоциации "Укрцукор" Руслану Бутыло.

По её словам, рост производства связан с увеличением посевных площадей под сахарной свеклой и запуском еще четырёх сахарных заводов к прошлогодним 42.

Согласно сообщению пресс-службы, лидером по производству осталась Винницкая область - 445,6 тысячи тонн сахара. Вторую позицию заняла Хмельницкая область - 290,2 тысячи тонн. Замыкает тройку крупнейших производителей Тернопольская область - 283,5 тысячи тонн сахара.

Кроме того, по словам Бутыло, за счет плановых модернизаций сахарных заводов удалось увеличить производство сахара I-й категории.

"В 2017-2018 МГ производство сахара I-й категории занимает 50% по сравнению с прошлогодними 30% в общей структуре производства", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, украинские аграрии в ходе весенней посевной кампании 2017 года посеяли сахарную свеклу на 313 тысяч га.

По информации ассоциации "Укрцукор", украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том, что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.