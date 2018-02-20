Украинский агроэкспорт в ЕС вырос почти на треть - до 5,5 миллиарда евро

Импорт агропродовольственной продукции из ЕС в Украину за прошлый год в денежном выражении вырос на 16% и составил 1,8 млрд евро.

Выручка от экспорта агропродовольственной продукции из Украины в страны Европейского Союза в 2017 году выросла по сравнению с прошлым годом на 27%, или на 1,2 млрд евро, и составила 5,52 млрд евро, говорится в последнем ежемесячном торговом отчете, обнародованном Европейской комиссией.

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По данным Еврокомиссии, Украина вошла в ТОП-5 экспортеров стран Евросоюза по итогам прошлого года, уступив Бразилии (11,8 млрд евро), США (11 млрд евро) и Аргентине (5,7 млрд евро). Пятерку лидеров замыкает Китай, выручка которого от аграрного экспорта в ЕС составила 5,4 млрд евро.

В то же время, согласно данным отчета, импорт агропродовольственной продукции из ЕС в Украину за прошлый год вырос в денежном выражении на 16%, или на 250 млн евро, - до 1,8 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 млрд долл. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.

В 2017 году Украина экспортировала агропродукцию в страны Азии (42,6%), Европейский Союз (32,4%), африканские страны (14,2%), СНГ (7,6%), США (0,4%) и другие страны (2,8%).