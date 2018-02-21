Украина продолжает бороться с чумой свиней

Госпродпотребслужба планирует уменьшить количество вспышек вируса АЧС на 30-40% до конца года.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планирует до конца 2018 года уменьшить заболеваемость африканской чумой свиней (АЧС) на 30-40%, сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа на пресс-конференции.

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По его словам, уменьшению количества вспышек АЧС будут способствовать профилактика и усиление мониторинга в дикой фауне, а также - упрощенный порядок возмещения имущественного ущерба в случае выявления АЧС, усиление ветеринарно-санитарного контроля и усиление активности мероприятий по локализации и ликвидации заболевания.

«Сейчас мы работаем над вопросом о внедрении в Украине европейской практики, когда за найденный труп дикого кабана предусмотрено возмещение. Это существенно увеличивает эффективность поиска вируса в дикой фауне и даст дополнительный позитивный эффект в борьбе с этим заболеванием», - отметил Лапа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госпродпотребслужбы, с начала 2018 года по состоянию на 20 февраля было зарегистрирована 31 вспышка АЧС. Всего с 2012 года в Украине было зарегистрировано 326 вспышек АЧС, из них 163 случая в 2017 году.

Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.