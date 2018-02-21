Мясо в Украине за год подорожало на 40% - эксперт

По сравнению с прошлым годом свинина прибавила в цене 39 гривень за кг, сало – 32 гривни, говядина – 26 гривень, колбаса вареная и филе курицы - по 21 гривне, а курица в тушке – 13 гривень.

Стоимость мясной корзины в среднем по Украине на конец января 2018 года составила 529 гривень, что на 40%, или на 152 гривни, превышает ее стоимость годом ранее, сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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Он отметил, что в мясную корзину вошли все виды мяса и колбасных изделий, подлежащих государственному мониторингу, а именно свинина, говядина, сало, куриная тушка и филе, вареная колбаса 1-го сорта.

"Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%, а именно: сало - на 80%, свинина - на 55%, колбаса вареная – на 34%, курица в тушке - на 31%, филе курицы - 30%, говядина - на 29%", - написал Дорошенко.

По его словам, по сравнению с прошлым годом свинина прибавила в цене 39 гривень за килограмм, сало – 32 гривни, говядина – 26 гривень, колбаса вареная и филе курицы - по 21 гривне, а курица в тушке – 13 гривень.

"На конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 гривень, свинины - 110 гривень, филе курицы - 92 гривни, вареную колбасу - 83 гривни, сало - 72 гривни, а тушку курицы - по 55 гривень", - отметил эксперт.

Он написал, что по оценкам Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, продуктовая инфляция продолжает толкать вверх общую инфляцию в стране, и эта тенденция не изменится до конца 2018 года.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2018 года ускорилась в годовом выражении до 14,1% с 13,7% месяцем ранее.