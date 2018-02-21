МХП: Сознательная прозрачность в ведении бизнеса

7 марта агропромышленный холдинг МХП будет отчитываться о своих финансовых результатах 2017 года. Руководствуясь принципами прозрачности и социальной ответственности, компания ежеквартально публикует финансовые результаты, отчитываясь перед государством и общественностью.

Традиционно МХП проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков в день объявления результатов в 16:00 по киевскому времени. Детали вызова будут опубликованы через неделю, 28 февраля. Детализированная финансовая отчетность будет обнародована 7 марта на официальном сайте МХП.

«Построить процветающее государство с развитой экономикой в условиях тотального засилья «черных» и «серых» зарплат невозможно по определению. Ведь за каждого «предпринимателя», который скрывает результаты своей экономической деятельности, честным и сознательным гражданам придется заплатить из своего кармана за содержание и функционирование медицинских, образовательных учреждений, а также учреждений социальной сферы. Только сознательное принятие и соблюдение принципов прозрачности и ответственного ведения бизнеса позволит построить сильную в экономическом плане и стабильную страну финансово», — сообщает Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП.

Активное развитие украинского сельского хозяйства в целом и агрохолдинга МХП в частности продемонстрировало тот факт, что крупные компании способны становиться отраслевыми лидерами национального значения, стабильно выплачивая своим сотрудникам «белые» зарплаты, а государству все причитающиеся налоги. Предприятия Группы МХП предоставляют своим сотрудникам конкурентоспособные зарплаты и европейские условия труда, а также развивают инфраструктуру регионов и спонсируют важные социально-ориентированные проекты в местах расположения своих производственных мощностей.

Возможно, положительный пример большого бизнеса подтолкнет малых и средних предпринимателей к выходу из тени, ведь для экономики страны и отдельных граждан сотрудничество всегда выгоднее борьбы. Тогда в Украине будет сделан еще один шаг на пути к построению общества, основанного на взаимном доверии и уважении законов.

По итогам 2017 года МХП признан одним из лучших работодателей Украины по версии таких авторитетных изданий как «Бизнес», «Фокус», а также международного HR-портала HeadHunter. Агрохолдинг также признан работодателем года украинского агросектора.

МХП обеспечивает рабочими местами свыше 28 тысяч украинцев.

Информационная справка

МХП – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продаже мяса птицы (в том числе через партнерские брендированные точки). Вертикальная интеграция уменьшает зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Кроме экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет МХП воплощать строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья и конечное качество, а также безопасность продукции до точек продаж. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибьюторскую сеть, которая состоит из 11 дистрибуционных центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки.

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры – пшеницу, рапс и др – продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, которые находятся в плодородных черноземных регионах Украины.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.