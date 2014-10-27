Украина уже экспортировала 11,2 млн тонн зерна

Украинские аграрии к 27 октября с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 – июнь 2015) экспортировали 11,2 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, объем экспорта пшеницы к сегодняшней дате составил 6,3 млн тонн, кукурузы – 1,6 млн тонн, ячменя – 3,2 млн тонн, других зерновых – 137 тыс. тонн.

Кроме того, к 27 октября на корабли погружено 296 тыс. тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует, что украинские аграрии в 2014 году смогут собрать 60,5-64,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 63 млн тонн в 2013 году.

Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем сезоне.