Госгеокадастр готов к запуску единой системы геоданных в Украине в этом году

Обеспечение широкого доступа к информации через единый геопортал позволит многим отраслям экономики и государственным учреждениям повысить эффективность работы, снизив расходы на поиск данных.

Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины (Госгеокадастр) при финансовой и технической поддержке правительства Японии и японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) готово к внедрению Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД) в Украине уже в 2018 году, однако для запуска проекта необходимо принятие Верховной Радой Украины советующего законопроекта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на презентации проекта руководитель по созданию проекта НИГД, первый заместитель главы Госгеокадастра Людмила Шемелинец.

"На сегодняшний день благодаря нашим японским коллегам доработали проект закона по созданию Национальной инфраструктуры геопространственных данных. Законопроект уже внесен в Верховную Раду, и мы будем всячески способствовать наиболее быстрому рассмотрению законопроекта, доказывая важность этой системы для Украины и для дальнейшего сотрудничества с международными коллегами", - отметила Шемелинец.

Заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, также присутствовавшая на презентации, выразила благодарность японским коллегам за сотрудничество и заявила, что следующим этапом проекта будет его расширение на всю территорию Украины.

"Мы искренне благодарны нашим коллегам из Японии за поддержку. Благодаря международной помощи, как финансовой, так и экспертной, мы рассчитываем расширить созданный прототип на всю территорию Украины уже в этом году. Я уверена, что этот проект будет иметь огромный успех", - отметила Трофимцева.

Она также сообщила, что обеспечение широкого и удобного доступа к информации через единый геопортал позволит многим отраслям экономики и государственным учреждениям повысить эффективность работы, снизив расходы на поиск данных.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми, также присутствовавший на презентации, отметил, что в рамках проекта по созданию НИГД японская сторона присылала специалистов в этой сфере, обеспечивала оборудованием и проводила тренинги для украинцев в Японии. Он также выразил надежду на то, что приобретенные знания и технологии сделают вклад в расширение и функционирования НИГД по всей территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году представители Государственного земельного агентства (с 2014 года - Госгеокадастр) и Японское агентство по международному сотрудничеству договорились о сотрудничестве в рамках реализации технического проекта по созданию в Украине Национальной инфраструктуры геопространственных данных на базе Государственного земельного кадастра.

В ноябре 2014 года Украина получила сообщение от японских коллег об одобрении заявки на получение технической помощи в реализации этой цели.

Проект технической помощи "Создание Национальной инфраструктуры геопространственных данных в Украине" реализуется с сентября 2015 года. Донор проекта - Правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Бенефициар проекта - Госгеокадастр, реципиент - ГП "Центр государственного земельного кадастра". Исполнители - консалтинговые компании "Kokusai Kogyo Ltd", "PASCO Corporation". Бюджет проекта - около 2,6 миллиона долларов США), срок реализации 2,5 года.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) - это крупнейшее в мире агентство двустороннего развития, оказывает техническую поддержку, льготные кредиты и грантовую помощь в различных сферах деятельности. Проекты при поддержке JICA реализуются в более чем 150 странах мира.