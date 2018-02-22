Губернатор Одесской области обратился к Гройсману, чтобы остановить коррупцию в земельной сфере

В частности, Максим Степанов предлагает внести изменения в Налоговый кодекс относительно уровня ставки земельного налога для сельскохозяйственных угодий.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением внести изменения в Налоговый кодекс. Речь идет об изменении уровня ставки земельного налога для сельскохозяйственных угодий.

Об этом председатель Одесской областной государственной администрации сообщил в социальной сети Facebook.

Как отмечается в обращении, в законодательстве Украины предусмотрен широкий спектр размера ставки земельного налога, который устанавливается органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев ставка земельного налога устанавливается на минимальном уровне.

Сейчас ставка земельного налога составляет 0,3-1% от нормативной оценки земли и при налогообложении применяется самая низкая ставка. Губернатор предлагает установить ставку на уровне 1% и более основательно подходить к контролю по уплате этого налога, ведь сейчас местные бюджеты недополучают значительные средства из-за уклонения от уплаты налога.

«Во время встречи с фермерами региона, они рассказали о так называемых "нелегальных аграриях", которые не оформляют аренду земли и не платят налоги. Получая прибыль, они "подавляют" легальных фермеров. Поэтому, вместе с фермерами мы разработали предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс. Речь идет о совершенствовании механизма установления ставки земельного налога», — подчеркнул председатель Одесской областной государственной администрации.

Также в обращении Максим Степанов обращает внимание на то, что эффективное пользование землей предполагает не только увеличение объемов производства, но и создания рабочих мест на селе, улучшение местной инфраструктуры. Для этого необходимо усовершенствование механизма установления ставки земельного налога, наполнения местных бюджетов дополнительным финансовым ресурсом и недопущения коррупционных рисков при установлении ставки земельного налога.

«Есть ряд изменений, которые хотим внести в Налоговый кодекс. Я обратился к премьер-министру и народным депутатам, чтобы они поддержали наши предложения. Наши идеи направлены на вывод аграрного сектора из тени и наполнения местных бюджетов», — отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.