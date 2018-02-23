В Украине выявили еще одни случай чумы свиней

АЧС выявили у диких свиней на территории одного из охотничьих угодий в Черниговской области.

В Черниговской области зафиксирован очередной случай опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС).

Читайте такжеУкраина продолжает бороться с чумой свиней

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, вблизи с. Южное Ичнянского района на территории охотничьего угодья ООО ОРП «Ичня» 21 февраля во время проведения депопуляции диких кабанов были выявлены три погибших животных.

С целью проведения исследования на инфекционные болезни отобранные патологоанатомические материалы были направлены в Киевский государственный научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. Вчера по результатам исследования подтвержден диагноз «африканская чума свиней».

23 февраля планируется проведение заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Ичнянской РГА по утверждению плана мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным Госпродпотребслужбы, с начала 2018 года, по состоянию на 20 февраля, в Украине была зарегистрирована 31 вспышка АЧС. Всего с 2012 года в Украине было зарегистрировано 326 вспышек АЧС, из них 163 случая в 2017 году.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.