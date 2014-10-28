Льготное налогообложение аграриев могут сохранить до 2018 года

Режим льготного налогообложения агропромышленного комплекса может быть сохранен до 2017-2018 года, сказал в ходе инвестиционного форума SP Advisors "Fresh look at Ukraine" глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.

"Нам необходимо оставить эти льготы на определенный период - то ли до 2017 года, то ли до 2018 года. После этого периода мы перейдем на общую систему налогообложения", - сказал Билоус.

По его словам, в перспективе Украине нужно будет отойти от систем льготного налогообложения отдельных отраслей экономики, так как большинство льгот используется не по назначению.

Как сообщал УНИАН, согласно последней редакции меморандума между Украиной и МВФ, сокращение льгот по НДС для аграриев будет иметь место уже в 2015 году. Тем не менее, премьер-министр Арсений Яценюк в октябре в очередной раз заявил, что Кабинет министров не будет менять систему налогообложения аграриев на 2015 год.

Читайте такжеМинэкономразвития повысило прогноз урожая зерновых в Украине до 61 млн тоннДо этого в Минфине разрабатывались несколько вариантов реформирования системы налогообложения АПК, которые предусматривали сохранение налоговых льгот только для тех агропредприятий, чей земельный банк и годовой оборот не превышают определенную норму (варьируется в зависимости от варианта реформы). Аграрии раскритиковали все предложения Минфина.

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.