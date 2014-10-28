Льготное налогообложение аграриев могут сохранить до 2018 года
В перспективе Украине нужно будет отойти от льготного налогообложения отдельных отраслей экономики, так как большинство льгот используется не по назначению, считает Билоус.
Режим льготного налогообложения агропромышленного комплекса может быть сохранен до 2017-2018 года, сказал в ходе инвестиционного форума SP Advisors "Fresh look at Ukraine" глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.
"Нам необходимо оставить эти льготы на определенный период - то ли до 2017 года, то ли до 2018 года. После этого периода мы перейдем на общую систему налогообложения", - сказал Билоус.
По его словам, в перспективе Украине нужно будет отойти от систем льготного налогообложения отдельных отраслей экономики, так как большинство льгот используется не по назначению.
Как сообщал УНИАН, согласно последней редакции меморандума между Украиной и МВФ, сокращение льгот по НДС для аграриев будет иметь место уже в 2015 году. Тем не менее, премьер-министр Арсений Яценюк в октябре в очередной раз заявил, что Кабинет министров не будет менять систему налогообложения аграриев на 2015 год.
Читайте такжеМинэкономразвития повысило прогноз урожая зерновых в Украине до 61 млн тоннДо этого в Минфине разрабатывались несколько вариантов реформирования системы налогообложения АПК, которые предусматривали сохранение налоговых льгот только для тех агропредприятий, чей земельный банк и годовой оборот не превышают определенную норму (варьируется в зависимости от варианта реформы). Аграрии раскритиковали все предложения Минфина.
Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.