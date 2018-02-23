Чума свиней: опасное заболевание зафиксировали сразу в трех областях

Болезнь выявлена у домашних свиней и у диких кабанов в Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.

В Донецкой, Николаевской и Черниговской областях зафиксированы очередные вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС).

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Согласно сообщению, в Донецкой области, на территории охотничьих угодий Петровского сельского совета между с. Петровка и с. Кирилловка (Волновахский район) были обнаружены два трупа домашних свиней.

Также отмечается, что в Николаевской области заболевания и гибель свиней были зарегистрированы в личном подсобном хозяйстве в г. Новая Одесса.

При исследовании в обоих случаях было выявлено ДНК вируса АЧС.

Кроме того, в Черниговской области на территории охотничьих угодий охотничье-рыболовного предприятия "Ичня" около с. Южное (Ичнянский район) были обнаружены три трупа диких кабанов.

При исследовании отобранных пробы биоматериала было выявлено ДНК вируса АЧС.

Отмечается, что в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 18 вспышек АЧС. Всего с 2012 года в Украине было зарегистрировано 326 вспышек АЧС, из них - 163 случая только за 2017 год.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.