Эксперты уверяют, что резкое похолодание в Украине не угрожает озимым культурам

14:23, 26 февраля 2018
Агро
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REUTERS

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"На сегодня можно говорить о том, что морозы до 20 градусов никакой угрозы для урожая озимых культур не представляют", - отметила эксперт.

По словам Адаменко, в западной части Украины наблюдаются самые низкие температуры, больше 20 градусов мороза. Однако озимым культурам в западных областях также ничего не угрожает, поскольку на полях лежит достаточно надежный снежный покров - более 10 см. Она добавила, что именно благодаря снегу понижение температуры почвы не произошло.

"На остальной территории Украины снега поменьше, но там и температуры повыше. На сегодня можно говорить, что эти три дня холодной погоды на озимые посевы никак не повлияют", - отметила эксперт.

Адаменко также сообщила, что с 27 февраля в Украине ожидается выход двух южных циклонов вследствие чего южные и центральные области засыплет снегом до 1-2 марта.

"Добавится снега как раз там, где его было недостаточно. А это в Херсонской, в большей части Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Грядущие снегопады также благоприятно повлияют на урожай озимых культур и в будущем для посева яровых культур", - сообщила эксперт.

Как сообщал УНИАН, по словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, озимые зерновые культуры в Украине по состоянию на середину февраля взошли на 99,6% из 7,3 миллиона га засеянных площадей, причем в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся озимые почти на 6,3 миллиона га (87%).

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии под урожай озимых культур и зеленого корма 2017 года засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,3 миллиона га.

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Теги: #заморозки в Украине#посевы озимых