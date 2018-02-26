Эксперты уверяют, что резкое похолодание в Украине не угрожает озимым культурам

Грядущие снегопады, которые пройдут в Украине с 27 февраля, благоприятно повлияют на урожай озимых культур.

Резкое похолодание на территории Украины до 20 градусов мороза не представляет угрозы для урожая озимых культур, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

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"На сегодня можно говорить о том, что морозы до 20 градусов никакой угрозы для урожая озимых культур не представляют", - отметила эксперт.

По словам Адаменко, в западной части Украины наблюдаются самые низкие температуры, больше 20 градусов мороза. Однако озимым культурам в западных областях также ничего не угрожает, поскольку на полях лежит достаточно надежный снежный покров - более 10 см. Она добавила, что именно благодаря снегу понижение температуры почвы не произошло.

"На остальной территории Украины снега поменьше, но там и температуры повыше. На сегодня можно говорить, что эти три дня холодной погоды на озимые посевы никак не повлияют", - отметила эксперт.

Адаменко также сообщила, что с 27 февраля в Украине ожидается выход двух южных циклонов вследствие чего южные и центральные области засыплет снегом до 1-2 марта.

"Добавится снега как раз там, где его было недостаточно. А это в Херсонской, в большей части Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Грядущие снегопады также благоприятно повлияют на урожай озимых культур и в будущем для посева яровых культур", - сообщила эксперт.

Как сообщал УНИАН, по словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, озимые зерновые культуры в Украине по состоянию на середину февраля взошли на 99,6% из 7,3 миллиона га засеянных площадей, причем в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся озимые почти на 6,3 миллиона га (87%).

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии под урожай озимых культур и зеленого корма 2017 года засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в прошлом году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,3 миллиона га.