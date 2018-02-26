Россия снова объявила Беларуси «молочную войну»

18:10, 26 февраля 2018
Агро
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Россия запрещает ввоз белорусского молока / фото УНИАН

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Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, передает Прайм.

"Новая дата введения ограничений - 18.00 6 марта 2018 года", - сказала она. 

"Россельхознадзор одновременно сообщает, что партии указанных товаров, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18.00 6 марта 2018 года, будут возвращены в Республику Беларусь", - добавила пресс-секретарь.

Россельхознадзор в четверг сообщил о вводе с понедельника, 26 февраля, временных ограничений на ввоз из Беларуси молока и отдельных видов молочной продукции.

Под ограничения попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрат сывороточный и молочный белок. При этом они не касаются молока в потребительской упаковке.

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