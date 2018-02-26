Производитель Johnnie Walker выпустит "женский" виски Jane Walker

С каждой проданной бутылки Diageo пожертвует по одному доллару в организации, помогающие женщинам.

Компания Diageo, производитель виски Johnnie Walker, выпустит на американском рынке алкогольный напиток под названием Jane Walker.

На логотипе будет изображена женщина, сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg.

По словам вице-президента Johnnie Walker Стефани Джейкоби, шотландский виски традиционно считается мужским напитком. Предполагается, что под новым брендом он заинтересует и женщин.

Читайте такжеБутылки виски смогут общаться со смартфонами любителей крепких напитковDiageo также планирует увеличить число женщин в руководстве компании и к апрелю довести их представительство в совете директоров до 50 процентов.

Ограниченная серия шотландского виски 12-летней выдержки Black Label поступит в продажу в марте. Общее количество бутылок Jane Walker составит 250 тысяч. С каждой проданной бутылки Diageo пожертвует по одному доллару в организации, помогающие женщинам.

Виски Johnnie Walker производится с 1820 года. Он считается наиболее распространенным шотландским виски в мире. Создатель виски, шотландец Джонни Уокер из города Килмарнок, умер в 1857 году, а его сын и внук Александр Уокер и Александр Уокер-младший смогли сделать бренд узнаваемым и популярным. Именно под их руководством был создан логотип виски смужчиной в цилиндре и тростью.