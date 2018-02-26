Производитель Johnnie Walker выпустит "женский" виски Jane Walker

21:42, 26 февраля 2018
Агро
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Планируется выпустить 250 тысяч бутылок Jane Walker / фото Diageo

На логотипе будет изображена женщина, сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg.

По словам вице-президента Johnnie Walker Стефани Джейкоби, шотландский виски традиционно считается мужским напитком. Предполагается, что под новым брендом он заинтересует и женщин.

Читайте такжеБутылки виски смогут общаться со смартфонами любителей крепких напитковDiageo также планирует увеличить число женщин в руководстве компании и к апрелю довести их представительство в совете директоров до 50 процентов.

Ограниченная серия шотландского виски 12-летней выдержки Black Label поступит в продажу в марте. Общее количество бутылок Jane Walker составит 250 тысяч. С каждой проданной бутылки Diageo пожертвует по одному доллару в организации, помогающие женщинам.

Виски Johnnie Walker производится с 1820 года. Он считается наиболее распространенным шотландским виски в мире. Создатель виски, шотландец Джонни Уокер из города Килмарнок, умер в 1857 году, а его сын и внук Александр Уокер и Александр Уокер-младший смогли сделать бренд узнаваемым и популярным. Именно под их руководством был создан логотип виски смужчиной в цилиндре и тростью.

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Теги: #шотландский виски#Johnnie Walker#Jane Walker