Сельское предпринимательство снизит уровень безработицы - Мартынюк

Развитие сельскогопредпринимательства окажет положительное влияние на улучшение качества жизни в сельской местности и позволит снизить уровень безработицы на селе.

Необходимость в поддержке фермерства обусловлена как экономическими, так и социальными факторами: рост сельского предпринимательства должен неизбежно привести к развитию сельских территорий, к появлению прибыльных семейных ферм, к повышению занятости населения в сельскохозяйственном труде.

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Такового мнение первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, высказанное им на общем брифинге Минагрополитики и Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины (АФЗУ).В ходе встречи обсуждалась программа государственной поддержки агропромышленного комплекса Украины на этот год, в которой предусмотрено выделение средств в размере 1 миллиарда гривень на развитие фермерских хозяйств.

Первый заместитель отметил, что развитие сельскогопредпринимательства, при условии предоставления государством помощи фермерам, окажет положительное влияние на улучшение качества жизни в сельской местности и позволит снизить уровень безработицы на селе.

Распределение государственной поддержки фермеров и кооперации, отметил Максим Мартынюк, будет осуществляться по следующим основным направлениям:

• компенсация стоимости при покупке семян;

• частичная компенсация стоимости оборудования и техники, произведенной в Украине;

• снижение стоимости совещательных услуг;

• возмещение средств, необходимых кооперативам молочного и плодово-ягодного направления для закупки сельскохозяйственного оборудования.

Он также проинформировал о предоставлении частным домохозяйствам 2,5 тысячи гривень для ухода за телятами крупного рогатого скота до достижения ими одного года. Такая финансовая помощь будет осуществляться в рамках программы, предусматривающей бюджетную дотацию на животноводство.

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По мнению президента АФЗУ Ивана Томича, это беспрецедентный случай в практике фермеров, когда правительство инициирует и обеспечивает конструктивное сотрудничество с ними.

По данным Ассоциации фермеров, только после декларации Правительством своих намерений оказать фермерству системную поддержку, количество фермерских хозяйств увеличилось с 32,9 тысячи единиц до 34,5 тысячи единиц. Эта тенденция сохранится и усилится после фактической поддержки фермерства в виде реальных финансов, направленных в аграрную отрасль.

Иван Томич назвал это движение к созданию семейных ферм, к европейскому укладу сельской местности "сигналом роста и надежды". По его мнению, трехлетняя государственная поддержка, согласно концепции развития фермерства, обеспечит постоянную тенденцию к росту фермерских хозяйств и позволит увеличить их количество вдвое.

По сообщению Укринформ, Кабинетом Министров Украины 7 февраля была одобрена программа поддержки сельскохозяйственного сектора по основным направлениям, предусмотренным Государственным бюджетом Украины на 2018 год. Общая сумма, которая будет направлена на поддержку и развитие аграрной отрасли, составит 6,3 миллиарда гривень.