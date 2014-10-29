Россия взяла под особый контроль импорт продуктов из Беларуси

Россельхознадзор берет под особый контроль белорусские предприятия, которые резко увеличили поставки продукции в Россию за последние месяцы или же начали поставки продукции, которую никогда не производили прежде. Об этом «Известиям» сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По его словам, повышенное внимание санитарная служба уделит поставкам с малых предприятий, начавших работать в Беларуси недавно — после введения Россией продуктовых антисанкций в начале августа.

Читайте такжеВслед за овощами Россия запретила и мясо из Молдовы"Мы проводим активный мониторинг рыбной продукции и уделяем особое внимание мелким предприятиям, которые рыбу раньше не поставляли в Россию. Потому что наш опыт уже показал, что такие предприятия чаще допускают нарушения. И, конечно же, в первую очередь, будут закрываться поставки с таких предприятий, - отметил Алексеенко. Он заверил, что особый контроль Россельхознадзора коснется всех видов животной и растительной продукции - молока, сыров, овощей и фруктов.

На августовской встрече глав стран Таможенного союза президент России Владимир Путин указал на то, что из Беларуси на территорию РФ идет реэкспорт запрещенной продукции из ЕС, то есть, европейская продукция ввозится под видом белорусской.

Читайте такжеРоссия не имеет доказательств нарушения санитарных норм украинскими экспортерамиСегодня, по реестру Россельхознадзора, поставки рыбной продукции осуществляет из Беларуси более 30 компаний, яиц и мяса птицы — более 20, молока и молочной продукции — 71 предприятие, мяса и мясной продукции — более 40 предприятий.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь сообщили, что Россельхознадзор может полностью доверять белорусским коллегам.

Исполнительный директор «Рыбного союза», объединяющего российских переработчиков рыбы, Сергей Гудков считает, что случаи обнаружения небезопасной рыбы из Беларуси единичны, а о случаях выявления ввоза запрещенного санкциями сырья ничего не известно.

"Так или иначе, закрытие для России части белорусских производств может привести к дальнейшему росту цен на рыбу на российских прилавках. Сегодня Беларусь ввозит готовую рыбную продукцию из норвежского лосося, который запрещен для ввоза в Россию. В Беларуси он проходит переработку и поступает к нам уже в виде посоленного филе, расфасованного в индивидуальную упаковку", - говорит Гудков.

Он отметил, что российские поставщики красной рыбы пока не могут удовлетворить спрос: с августа цена на горбушу в России поднялась с 90 до 150 рублей — хотя после введения Россией санкций цены на мировом рынке на норвежский лосось упали на $2. Тем временем переработчики норвежского лосося в Беларуси не завышают цены, а увеличивают обороты путем наращивая объемов поставок.