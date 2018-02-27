Почти половина сельхозпродукции в 2017 году импортировалась в Украину из ЕС – эксперт

Поставки из Европы в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличились на 17% - до 2,27 миллиарда долларов.

Позицию основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину второй год подряд удерживают страны Европейского Союза, их доля в структуре отечественного импорта агропродовольствия в 2017 году составила 48,9%, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Как отмечается в сообщении, стоимость поставок из Европы в прошлом году увеличилась до 2,27 миллиарда долларов с 1,94 миллиарда долларов в 2016 году.

В Украину агропродовольственная продукция ввозилась в основном из Польши (457 миллионов долларов), Германии (445 миллионов долларов), Турции (301 миллион долларов), Франции (209 миллионов долларов), Италии (198 миллионов долларов), Соединенных Штатов Америки (194 миллиона долларов), Нидерландов и Индонезии (по 176 миллионов долларов), Норвегии (149 миллионов долларов) и Испании (128 миллионов долларов).

Вместе эти 10 стран обеспечили более 52% от общего стоимостного объема импорта агропродовольственной продукции в Украину.

Почти вдвое меньше – 941 миллион долларов (20,2% украинского импорта сельхозпродукции) – приходится на страны Азии. Импорт из Латинской Америки составил 391 миллион долларов (8,4%), Африки – 237 миллионов долларов (5,1%).

Поставки из стран СНГ сократились по сравнению с 2016 годом на 5,4% – до 157 миллионов долларов (3,4% в общем импорте агропродовольственной продукции).

"В 2017 году в товарной структуре импорта продовольственной продукции в Украину традиционно львиная доля приходилась на плоды, в основном цитрусовые, бананы и орехи, – 477 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

На втором месте по объему закупок – 455 миллионов долларов – рыба и ракообразные. Объемы импорта продукции этой группы продуктов, в которой преобладает мороженая рыба, увеличились против 2016 года почти на 11%.

В тройку лидеров также вошли табак и изделия из него. Их было закуплено за рубежом на 403 миллиона долларов.

Импорт семян масличных культур – за счет семян подсолнечника – составил 309 миллионов долларов. Кофе и чая закупили за границей на 194 миллиона долларов, а этилового спирта – на 182 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, согласно отчету Еврокомиссии, импорт агропродовольственной продукции из ЕС в Украину за прошлый год вырос в денежном выражении на 16%, или на 250 миллионов евро, - до 1,8 миллиарда евро.

Выручка от экспорта агропродовольственной продукции из Украины в страны Европейского Союза в 2017 году, по данным отчета, выросла по сравнению с прошлым годом на 27%, или на 1,2 миллиарда евро, и составила 5,52 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.