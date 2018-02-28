Экс-руководителя госпредприятия "Артемсоль" подозревают в служебной халатности с миллионным ущербом

Прокуратура направила ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 30,5 млн грн.

Бывшего исполнительного директора государственного предприятия «Артемсоль» уведомили о подозрении в служебной халатности и злоупотреблении служебным положением, что привело к материальному ущербу для предприятия - 1,2 млн долл. заморожены на депозите в банке-банкроте, 1,7 млн грн потеряно из-за закупки сырья по завышенной цене.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, экс-чиновнику инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

"Во время досудебного расследования установлено, что в декабре 2014 года бывший чиновник, вопреки своим служебным обязанностям, без соответствующего согласования с должностными лицами других структурных подразделений предприятия, используя служебное положение, перечислил на депозитный счет АО «Банк «Финансы и Кредит» деньги ГП «Артемсоль» в сумме 1,2 млн долларов США по договору банковского вклада. Указанный договор был заключен без острой необходимости для предприятия. До настоящего времени денежные средства банком не возвращены в связи с тем, что финансовое учреждение находится в стадии ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, в марте 2015 года экс-исполнительный директор ГП «Артемсоль» заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку ферроцианида калия и перечислил на счет ООО более 4,7 млн грн. Следствием установлено, что ферроцианид калия был закуплен у ООО по значительно завышенной цене, чем государственному предприятию нанесен материальный ущерб на общую сумму более 1,7 млн грн.

В настоящее время бывший чиновник уведомлен о подозрении в инкриминируемых преступлениях, прокуратурой направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 30,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Артемсоль» – крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность «Артемсоли» составляет 7 млн тонн в год. Численность сотрудников – более 3 тыс. человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны. На рынке соли в Украине доля предприятия превышает 90%.