Диджитализация в агро: МХП делится результатами и планами

Украинский агропромышленный холдинг МХП системно внедряет в жизнь стратегию диджитализации производства, состоящей из нескольких элементов. Первый из них, проект «Геоинформационная система», сегодня работает на всех растениеводческих предприятиях Группы МХП и приносит ощутимые результаты.

«Предпосылки внедрения таких проектов очевидны для всех компаний, занимающихся агробизнесом и управляющих земельным банком. Отсутствие единой системы в учете картографических данных, большое количество бумажных документов, отсутствие прозрачного определения геопривязки земельных массивов на местности — все это затрудняет ведение бизнеса и принятие эффективных решений», — поделилась Ирина Зайченко, руководитель агропроектов проектного офиса МХП, на первой Аграрной ИT-конференции, которая прошла в Киеве 20 февраля 2018 года.

Реализация проекта состояла из трех этапов:

1. Создание картографической базы, в ходе которого в цифровой формат были переведены карты около 130 тыс. земельных участков и более 3 тыс. полей.

2. Разработка двухстороннего обмена данными между системами ГИС и 1С, который на сегодняшний день происходит раз в сутки и включает всю актуальную информацию по документации и расчетным значениям.

3. Аудит земельного банка и формирование подробного отчета по каждому предприятию, а также в разрезе филиалов и сельских советов.

По результатам реализации перечисленных шагов стало возможным вернуть в агропроизводство около 30% обнаруженных технических потерь на 12 предприятиях Группы МХП по всей Украине. Геоинформационная система стала прочным фундаментом для разработки и внедрения комплексной автоматизации агропроизводства.

Этим деятельность МХП по диджитализации не ограничивается. В ближайших планах — введение в эксплуатацию информационной системы ERP для всех структурных подразделений компании вместо традиционной системы учета данных. Это позволит использовать производительную и масштабируемую платформу для роста бизнеса, автоматизировать процесс сбора консолидированной информации по предприятиям и снизить влияние человеческого фактора в процессе принятия бизнес-решений.

Инновационные технологии — важная часть современного АПК, помогающая решать самые актуальные проблемы. По результатам 2016 года МХП занял первое место среди агропромышленных комплексов в рейтинге инновационных компаний Украины по версии журнала Forbes.

Информационная справка

МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности, через партнерские брендированные точки). Вертикальная интеграция уменьшает зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Кроме экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет МХП воплощать строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья и конечное качество, а также безопасность продукции в точках продаж. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибьюторскую сеть, которая состоит из 11 дистрибьюторских центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции снижает общие транспортные расходы и время доставки.

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры — пшеницу, рапс и т.д. — продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.