В Украине первые объединенные общины получили земли вне населенных пунктов

Решение о передаче земель было принято на уровне правительства в конце января этого года.

Кабинет министров Украины начал передачу земель сельскохозяйственного назначения первым семи объединенным территориальным общинам (ОТО), сообщила пресс-служба Кабмина.

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«Кабинет министров Украины в рамках углубления децентрализации передал землю сельхозназначения за пределами населенных пунктов первым семи объединенным территориальным общинам. Решение о передаче земель было принято на уровне правительства в конце января, и сегодня вступает в практическую фазу реализации», - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, процесс передачи земель в собственность ОТО будет завершен до конца текущего года. «У общин есть полномочия, ресурсы, земля - пожалуйста, налаживайте жизнь», - отметил Гройсман.

По информации пресс-службы Кабмины, в частности, земельные участки общей площадью 7,81 тыс. га в коммунальную собственность получили Городищенская сельская ОТО Луцкого района Волынской области (926,48 га), Гирсивская сельская ОТО и Приазовская поселковая ОТО Приазовского района Запорожской области (798,48 га и 705,16 га соответственно).

Землю также получили Смирновская сельская ОТО Бильмацкого района Запорожской области (1,57 тыс. га), Помичнянская городская ОТО Добровеличкивского района Кировоградской области (70,57 га), Оболонская сельская ОТО Семеновского района Полтавской области (2,95 тыс. га) и Наталинская сельская ОТО Красноградского района Харьковской области (791,08 га).

В пресс-службе отметили, что 100% земельных участков на территории указанных ОТО были сформированы, и сведения о них были внесены в Государственный земельный кадастр, что позволило осуществить передачу в сжатые сроки - в течение двух недель с момента получения соответствующего обращения Главным управлением земельной службы. Процедура не нуждалась в расходах из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 31 января Кабинет министров Украины принял решение о передаче земель за пределами населенных пунктов в управление территориальных общин от Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

По словам Гройсмана, передача земель за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин (ОТО) позволит общинам самостоятельно устанавливать арендную плату. ОТО сможет самостоятельно определять, под какой процент сдавать землю в аренду. Сейчас многие из этих земель арендуют под 1-3%, что значительно ниже рыночной цены.

Гройсман ранее сообщал, что деньги от аренды будет получать местный бюджет. Полученные средства община может самостоятельно инвестировать в дороги, детсады, больницы и другие важные объекты.

Ранее полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов в соответствии с Земельным кодексом, принятым в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (сейчас Госгеокадастр).