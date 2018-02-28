Нидерланды впервые стали крупнейшим импортером украинского мяса

В прошлом году экспорт мясной продукции в целом вырос на 37% - до 531,3 миллиона долларов.

Рейтинг импортеров украинского мяса в 2017 году впервые возглавили Нидерланды, доля этой страны в украинском экспорте мясной продукции составила 15,1%, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"В прошлом году Нидерланды закупили украинского мяса на 80,5 миллиона долларов – в 2,4 раза больше, чем в 2016 году", - отметили в пресс-службе.

Египет увеличил объемы импорта украинского мяса и субпродуктов на 73% – до 69,4 миллиона долларов и занял второе место в рейтинге с долей 13,1%.

Ирак закупил у Украины мясной продукции на 51,2 миллиона долларов (9,6%), а Беларусь – на 49,6 миллиона долларов (9,3% общего экспорта этой группы). Объемы экспорта отечественного мяса в Азербайджан увеличились в 2,7 раза и составили 37,8 миллиона долларов (7,1%).

"Также заметно усилил свои позиции Гонконг, который закупил в Украине мяса почти на 30 миллионов долларов (5,6%), превысив показатели 2016 года в 2,4 раза. За ними следуют Грузия, которая в прошлом году импортировала украинского мяса и субпродуктов на 22,9 миллиона долларов (4,3% экспорта), Германия – на 21,7 миллиона долларов (4,1%) и Казахстан - на 20,8 миллиона долларов (3,9%)", - сообщила пресс-служба.

Завершают топ-10 основных импортеров украинской продукции мясной группы Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году эта страна закупила мяса на 19,2 миллиона долларов США (3,6%), почти втрое превысив показатели 2016 года.

Согласно сообщению, в 2017 году благодаря продолжающейся широкой географической диверсификации и закреплению на новых рынках сбыта после потери российского сохранялась положительная тенденция увеличения объемов экспорта мяса и субпродуктов. В прошлом году объемы экспорта продукции мясной группы увеличились по сравнению с показателями 2016 года на 37% и составили 531,3 миллиона долларов.

Тенденция увеличения объемов поставок украинского мяса и субпродуктов за границу сохраняется и в этом году. В январе 2018 года экспорт этого вида продукции превысил показатели соответствующего периода 2017 года на 76% и составил 38,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила 17,9 миллиарда долларов.

Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.