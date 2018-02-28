Сельхозпродукция в Украине за год подорожала почти на 12%

Продукция растениеводства в 2017 году подорожала на 7,3%, а животноводства – на 30,7% по сравнению с 2016 годом.

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-декабре 2017 года выросли на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 7,3%, а животноводства – на 30,7%.

В декабре по сравнению с ноябрем сельхозпродукция подорожала на 2,9%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 3,2%, а животноводческая – на 1%.

По сравнению с декабрем 2016 года средние цены в декабре 2017 года выросли на 12,1%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась на 9,7%, а животноводства - на 22%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. При этом продукция растениеводства подорожала на 16,3%, а животноводства – на 1,7%.