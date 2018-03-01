Аграрный фонд за год увеличил чистую прибыль почти вдвое

По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 94,8 млн грн.

Публичное акционерное общество "Аграрный фонд", занимающееся форвардными закупками, увеличило чистую прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 годом почти вдвое с 48,7 млн грн до 94,8 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

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«По итогам 2017 года доход компании «Аграрный фонд» составил 4,3 млрд грн, чистая прибыль – 94,8 млн грн. Выполнение финансового плана предприятия в части чистой прибыли составляет 103,6%», - говорится в сообщении.

В течение 2017 года «Аграрный фонд» реализовал 616,1 тыс. тонн зерна, произвел 252,5 тыс. тонн муки. Таким образом, компания увеличила свою долю на рынке муки Украины с 12,2% до 13%.

По результатам прошлого года «Аграрный фонд» реализовал 248,7 тыс. тонн муки, из них 19 тыс. тонн - по экспортным контрактам. Доля предприятия на рынке внутреннего потребления муки выросла до 15,6%, а доля в экспорте муки - до 4,3%.

Согласно сообщению, реализация муки происходила как оптовыми, так и розничными партиями, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой.

С целью увеличения поддержки отечественных сельхозпроизводителей в 2017 году «Аграрный фонд» начал продажу минеральных удобрений. В прошлом году компания закупила 245,4 тыс. тонн минеральных удобрений общей стоимостью 1,88 млрд грн, из которых поставлено сельхозпроизводителям 61,3 тыс. тонн.

В 2017 году «Аграрный фонд» уплатил налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 949 млн грн, в том числе дивидендов – 24,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия по форвардным закупкам «Аграрный фонд» на 2017 год, согласно которому по итогам текущего года предприятие должно получить 91,4 млн грн чистой прибыли, что на 88% превышает показатель 2016 года.

"Аграрный фонд" в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое – до 48,7 млн грн. При этом доход компании составил 2,14 млрд грн, что на 26,2% меньше, чем в 2015 году.

С прибыли за 2016 год предприятие уплатило в государственный бюджет 24,36 млн грн дивидендов.

"Аграрный фонд" был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.