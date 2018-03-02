Бюджетная комиссия Житомирского облсовета поддержала распределение средств программы развития АПК на 8 направлений

В целом, на развитие агропромышленного комплекса Житомирской области в 2018 направят 5,3 млн грн из областного бюджета.

Члены постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета и коммунальной собственности поддержали проект решения о распределении средств Программы развития агропромышленного комплекса области на 8 направлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, заседание комиссии состоялось сегодня, 2 марта, при участии председателя областного совета Владимира Ширмы.

«В программу развития агропромышленного добавили 3 направления финансирования: содействие развитию фермерских хозяйств (800 тыс. грн) и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (730 тыс. грн). Также на предложение Ассоциации фермеров, в связи с тем, что необходимо проводить обучение, тренинги для аграриев, фермеров, 70 тыс. грн планируем направить на такую деятельность», – рассказал УНИАН начальник управления агропромышленного развития ОГА Руслан Кирилюк.

В целом, на развитие агропромышленного комплекса Житомирской области в 2018 направят 5,3 млн грн из областного бюджета.

Депутаты отметили необходимость поддержки малых сельскохозяйственных и фермерских хозяйств, предоставление им льготных кредитов на закупку техники украинского производства.

2 млн грн в этом году направят на предоставление государственного льготного кредитования индивидуальным сельским застройщикам, 1 млн грн – на возмещение стоимости установок индивидуального доения коров.

В рамках программы агропредприятия области смогут получить финансовую поддержку по следующим направлениям:

- органическое производство – 100 тыс. грн;

- прирост поголовья коров в сельхозпредприятиях – 500 тыс. грн;

- частичное возмещение стоимости приобретения племенных телок, нетелей, коров, хозяйствами населения – 100 тыс. грн;

- содействие развитию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов – 730 тыс. грн;

- содействие развитию фермерских хозяйств – 800 тыс. грн;

- консалтинг – 70 тыс. грн.



Распределение средств депутаты будут утверждать на сессии областного совета, которая состоится 7 марта 2018 года.

Во время комиссии депутаты рассмотрели в общей сложности более 70 вопросам бюджета и коммунальной собственности.