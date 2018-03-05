Агроэкспорт: кто покупает больше всего украинской сельхозпродукции

Больше всего украинской сельхозпродукции в 2017 году купили ЕС, Индия, Египет и Китай.

Больше всего украинской сельскохозяйственной продукции и товаров пищевой промышленности в 2017 году купили страны Европейского Союза (на 5,6 млрд долл.), Индия (2 млрд долл.), Египет (1,3 млрд долл.) и Китай (на 1 млрд долл.).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Украины со ссылкой на слова министра Степана Кубива.

«Больше всего украинской продукции АПК и пищевой промышленности купили ЕС - 5,6 млрд долл., Индия - 2 млрд долл., Египет - 1,3 млрд долл. И Китай - 1 млрд долл.», - отметил Кубив.

При этом министр подчеркнул, что экспорт сельскохозяйственной продукции и товаров пищевой промышленности из Украины в 2017 году вырос на 16,2% по сравнению с 2016 годом - до 17,8 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, экспорт сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности в 2017 году составил 41% от общего украинского экспорта.