ЕС выделил €39 млн на поддержку сельхозпроизводителей

Еврокомиссия одобрила 27 программ помощи сельскохозяйственным производителям Евросоюза и стран третьего мира, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

Общий бюджет этих программ составляет €77,4 млн, €39 млн из которых вложит Евросоюз. Большая часть этих программ рассчитана на три года.

Читайте такжеЕС поможет производителям молока, которых коснулись путинские «антисанкции»Программы поддержки охватывают производителей различных категорий продуктов, включая свежую и переработанную плодоовощную продукцию, молочные продукты, деликатесы, цветы, некоторые сорта мяса, а также баранину.

Ранее Европейская комиссия ввела исключительные меры для помощи производителям, пострадавшим от запрета на импорт овощей и фруктов в Россию.