В Черновицкой области зафиксировали новую вспышку чумы свиней

В прошлом году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС.

В Черновицкой области зафиксирована очередная вспышка опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС), сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Читайте такжеЧума свиней: Украина с начала года уничтожила более 26 тысяч животных

Согласно сообщению, в Черновицкой области, на территории несанкционированной мусорной свалки объединенной территориальной общины с. Магала между трассой Черновцы - Хотин и рекой Прут (Новоселицкий район) были обнаружены трупы домашних свиней.

Отмечается, что при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г.Киев) установлен диагноз АЧС.

Отмечается, что в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 18 вспышек АЧС. Всего с 2012 года в Украине было зарегистрировано 326 вспышек АЧС, из них - 163 случая только за 2017 год.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.