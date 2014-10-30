В России в 2 раза подорожала гречка: урожай погиб под 30-сантиметровым слоем снега

Об этом сообщили представители российских ритейлеров, пишет ТАСС.

"Гречка высокого ценового сегмента - нам предлагают рост отпускных цен до 20%, низкий ценовой сегмент - нас предупреждают о повышении почти в 2 раза", - заявил официальный представитель X5 Retail Group Владимир Русанов.

Информацию о том, что поставщики обращались по повышению цен, подтвердил официальный представитель АШАН Андрей Творогов.

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К дефициту гречневой крупы в России могут привести погодные условия в Сибири и на Урале, пояснили ТАСС в компании "Увелка" (упаковщик круп). Часть урожая гречихи в регионах погибла, но оценить убытки не представляется возможным, так как погодные условия еще могут позволить собрать урожай, хотя качество собранного из-под снега зерна гречихи будет хуже обычного, отмечают в компании. "На сегодня наша компания цены на гречневую крупу не поднимала, мы изучаем ситуацию", - сказал начальник отдела закупок компании Денис Очеретный.

Однако в Национальном союзе зернопроизводителей считают, что валовый урожай гречихи в России в 2014 году позволит избежать дефицита на рынке.

"В текущем году под этой культурой в ряде регионов ЦФО и ПФО площади были увеличены, а валовый урожай превышает показатели прошлого года. На этих территориях гречиха убрана полностью", - сообщили в Союзе. Частично оказалась затрудненной уборка гречихи в Алтайском крае из-за низкого температурного фона и снежного покрова местами до 20-30 см, добавили они.

Ранее стало известно, что на Урале и в Сибири сложились сложные погодно-климатические условия (дождь со снегом), что стало риском для урожая зерна в этих регионах. Под снегом оказалась заметная часть зерновых.

Однако Минсельхоз РФ заверил, что ситуация не окажет влияния на общий прогноз урожая в РФ - министерство ожидает 104,2 млн тонн в чистом весе. К 30 октября отраслевые эксперты (ИКАР, "ПроЗерно") из-за погодной ситуации понизили прогноз урожая зерна в России на 1-2 млн тонн.

Резкий рост цен на гречневую крупу складывался в России в 2010 году из-за гибели урожая, обусловленного засухой.

Ранее УНИАН сообщал, что санкции Путина взвинтили цены на продукты в России.