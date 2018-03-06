Аграрии обещают привести под Кабмин скот в знак протеста (видео)

Причиной протеста сельхозпроизводителей стала высокая ставка налога на добавленную стоимость.

Сельхозпроизводители сегодня обещают привести к правительственному зданию скот в знак протеста против высокой ставки налога на добавленную стоимость.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Отмечается, что аграрии до недавнего времени не платили этого налога вообще.

Кабмин в феврале утвердил программу поддержки аграрного сектора в 2018 году, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 миллиарда гривень: 4 миллиарда гривень - на дотации животноводам, 550 миллионов гривень - на программу 20% компенсации стоимости украинской сельхозтехники, 300 миллионов гривень - на компенсацию кредитных ставок, 75 миллионов гривень - на развитие хмелеводства, высадку садов, виноградников и ягодников. Мелкие и средние сельхозпроизводители смогут воспользоваться господдержкой только в том случае, если объединятся в кооперации.

"Потенциальные участники программы - сельхозкооперативы, в состав которых входит не менее 20 членов, среди которых минимум одно фермерское хозяйство. Земельный банк в пользовании каждого из СОК - физических лиц не должен превышать 100 га. Понятно, что претенденты на господдержку должны быть финансово устойчивыми, действующими и не иметь долгов перед бюджетами", - пояснил заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Аграрии выступают против такого распределения средств, а также условий программы, которые нарушают права сельхозпроизводителей.

По официальным данным, сейчас в Украине работают более 79 тысяч агропредприятий, из которых 29 - крупные холдинги, почти 8 тысяч - малые и средние предприятия, а остальные - микрохозяйства, в том числе небольшие семейные фермы.