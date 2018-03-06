Украина в прошлом году почти удвоила экспорт молока - эксперт

Почти половина экспорта молокопродуктов в 2017 году пришлась на масло (46%).

Украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тысячи тонн на сумму 158 миллиона долларов, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак в ходе XІ Международного молочного конгресса.

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"Украина в 2017 году увеличила экспорт молочных продуктов на 82,4%, то есть реально практически мы удвоили экспорт молочных продуктов. Именно благодаря этому фактору в прошлом году производители смогли получить относительно неплохую цену на молоко", - сообщил эксперт.

Ярмак отметил, что структура экспорта в 2017 году по сравнению с 2016 годом немного изменилась. Так, в прошлом году почти половина экспорта молокопродуктов пришлась на экспорт масла (46%), тогда как в 2016 году наибольшую долю в структуре экспорта молочных продуктов занимало сухое обезжиренное молоко (СОМ). Это связано с увеличением спроса на масло на мировом рынке. А вызван такой спрос, по словам эксперта, тем, что ученые и врачи полностью реабилитировали репутацию молочных жиров. "Молочные жиры в мире больше не считаются причиной лишнего веса и не представляет угрозы для здоровья. Эти мифы развеяны", - добавил Ярмак.

По его словам, в 2017 году экспорт (СОМ) составил 29%, сыры – 12%, сыворотка - 9%, молоко и сливки – 3%, кисломолочная продукция – 1%.

Эксперт также отметил, что прибыльность производства молока (украинский молочный индекс - сравнивается закупочная цена на молоко с ценой на концентратный рацион кормления коров) выросла почти на треть на протяжении одного года.

"Главное, чтобы мы эти средства не проели, а инвестировали в дальнейшее развитие, знания, повышение эффективности, поскольку в 2018 году, возможно, не все будет так радужно", - отметил Ярмак.

Как сообщал УНИАН, по словам экономиста FAO Андрея Ярмака, поступления на переработку молока экстра-сорта в Украине по итогам 2017 года выросли на 16,1%, а увеличение объемов переработки молока экстра-сорта позволит Украине еще больше нарастить объемы экспорта.

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 950 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году. Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом – до 141 тысячи тонн.