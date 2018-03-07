Египет уже 7 лет является лидером по импорту украинских зерновых

Испания заняла второе место в рейтинге импортеров украинского зерна с долей 7,3% в структуре общего экспорта, Китай - третье, с долей 6,9%.

Экспорт украинских зерновых культур в Египет в 2017 году увеличился на 10,5% по сравнению с 2016 годом и составил 833,8 млн долл., заняв наибольшую долю в структуре экспорта среди стран-импортеров украинского зерна, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров российских зерновых с 2011 года традиционно удерживает Египет. В прошлом году он закупил украинского зерна на 10,5% больше, чем в 2016 году – на 833,8 миллиона долларов. Его доля в общем экспорте этого вида сельскохозяйственной продукции составила 12,8%", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что крупнейшими покупателями украинского зерна в 2017 году, как и ранее, были страны Азии, Африки и Европы.

Согласно сообщению, Испания, увеличив объемы закупок зерна почти на 10% по сравнению с 2016 годом – до 475 6 миллиона долларов (7,3%), завоевала второе место в топ-10. Ей уступил Китай – 447,3 миллиона долларов (6,9%).

"Далее следуют Нидерланды, которые в 2016 году занимали всего лишь 13 место в рейтинге импортеров отечественных зерновых. В прошлом году они закупили этого вида агропродукции на 446,5 миллиона долларов (6,9%), превысив показатели 2016 года в 2,2 раза. Италия в прошлом году в 1,3 раза увеличила объемы импорта зерна в стоимостном объеме – до 340 миллиона долларов (5,1%)", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что экспорт зерновых в Индонезию остался почти на уровне 2016 года и составил в прошлом году 329 миллиона долларов (5,1%). Бангладеш импортировал зерна на 317 миллионов долларов (4,9%) – на 10% больше, чем в 2016 году. Экспорт украинского зерна в Саудовскую Аравию составил в прошлом году 295 миллионов долларов (4,5%).

Израиль закупил этого вида сельхозпродукции в 1,6 раза больше, чем в 2016 году – на 281 миллион долларов (4,3%). В результате он переместился с 15 места в топ-10. Объемы поставок в Индию составили 266 миллионов долларов (4,1%).

"Настоящей "изюминкой" 2017 года стала Турция, которая в предыдущие годы почти не закупала зерновые в Украине. В прошлом году стоимостной объем экспорта отечественного зерна в эту страну составил 237 миллионов долларов – 3,6% в общем экспорте этой продукции", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что начиная с 2010 года, Украина ежегодно наращивает объемы экспорта зерновых. В 2017 году был установлен очередной рекорд: на зарубежные рынки было вывезено 41,8 миллиона тонн отечественного зерна. Это в три раза превышает показатели 2010 года и на 4% показатели 2016 года.

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Однако, согласно сообщению, рекордные объемы экспорта зерновых культур в 2017 году из-за низких мировых цен на сырье не принесли рекордной валютной выручки. Она увеличилась против результатов 2016 года только на 7% и составила 6,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что также был достигнут рекордный объем зарубежных поставок кукурузы – 19,4 миллиона тонн. Это на 12,2% больше показателей 2016 года и в 4,8 раза превышает результаты 2010 года.

Объемы экспорта пшеницы, хотя и превысили показатели 2010 года в 3,6 раза, остались почти на уровне 2016 года и составили в прошлом году 17,3 миллиона тонн.

"По сравнению с 2016 годом заметно – в 1,6 раза – увеличился экспорт сорго зернового. Объемы его зарубежных поставок составили в прошлом году 148,3 тысячи тонн. Это почти в 4 раза превышает показатели 2010 года", - отметили в пресс-службе.

Поставки ячменя за границу остались почти на уровне предыдущего года – 4,9 млн тонн. Объем экспорта ржи увеличился по сравнению с 2016 годом более чем в 4 раза и составил в прошлом году 25 тысяч тонн. Экспорт риса увеличился в 2017 года на 3% – до 1,2 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по итогам 2016-2017 маркетингового года (июль 2016 – июнь 2017) Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых – 43,9 миллиона тонн.

Выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов.