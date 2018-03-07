Украина за год увеличила экспорт картофеля в 3,5 раза

Крупнейшими покупателями украинского картофеля были Беларусь, Молдова и Азербайджан.

По итогам 2017 года украинские аграрии поставили на внешние рынки 17,6 тысячи тонн картофеля, что в 3,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Отмечается, что в денежном выражении сумма экспорта этих корнеплодов составила 3,4 млн долл.

Крупнейшими покупателями украинского картофеля были Беларусь (10,5 тысячи тонн на 2,6 миллиона долларов), Молдова (4 тысячи тонн на 0,5 миллиона долларов) и Азербайджан (2,5 тысячи тонн на 242 тысяч долларов).

"В 2017 году было импортировано в Украину корнеплодов 3,8 тысячи тонн общей стоимостью 2,05 миллиона долларов. Крупнейшими импортерами были Нидерланды (1,4 тысячи тонн на 859 тысяч долларов) и Египет (0,5 тысячи тонн на 207 тысяч долларов)", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, положительное внешнеторговое сальдо в 2017 году по этой позиции составило 1,4 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в 2017 году собрали 9,3 миллиона тонн овощных культур с 446,3 тысячи га при урожайности 207,8 ц/га. Урожай картофеля составил 22,2 миллиона тонн с 1,3 миллиона га при урожайности 167,8 ц/га.