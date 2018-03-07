Coca-Cola впервые за свою историю выпустит алкогольный напиток

12:17, 07 марта 2018
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об это сообщает The Financial Times.

Coca-Cola, сообщает издание, планирует завоевать долю в сегменте "чжухай" - напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя.

О том, что Coca-Cola может выпустить алкогольный напиток ранее заявлял глава японского подразделения компании Джордж Гардуньо, отвечая на вопрос о том, какие новые продукты готовятся к выходу на рынок в 2018 году.

Рынок напитков "чжухай", по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.

Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, отмечает FT, последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.

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Теги: #Coca-Cola#Кока-кола