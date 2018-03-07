На Черниговщине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Падеж двух голов свиней зафиксирован в частном хозяйстве в с. Грабовка Куликовского района.

В Черниговской области 6 марта зафиксирован очередной случай опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС).

Читайте такжеЭксперт рассказал, что будет с ценами на мясо в Украине

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно информации, в селе Грабовка Куликовского района в частном хозяйстве по ул. 8 Марта зафиксирован падеж двух голов свиней.

Согласно результатам исследования патологоанатомического материала, Киевским испытательным центром государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз "африканская чума свиней".

Сегодня в населенном пункте запланированы мероприятия по утилизации свиней в этом хозяйстве и обход других частных хозяйств для изъятия и ликвидации животных путем сжигания.