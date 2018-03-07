Компания-рекордсмен по получению помощи из госбюджета планирует получить новые дотации, расширяя производство

Компания «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, получившая по итогам прошлого года более шести миллиардов гривен чистой прибыли, снова претендует на получение рекордной помощи из госбюджета.

Абсолютный лидер по получению дотаций из госбюджета в прошлые годы - агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка - в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию два новых объекта, что даст возможность крупнейшему и успешному производителю курятины в Украине претендовать на получение крупных сумм дотаций из государственного бюджета уже в текущем году.

Об этом сообщила в своем комментарии для УНИАН финансовый директор холдинга Виктория Капелюшная.

«Мы вводим в эксплуатацию новые мощности. И соответственно, да, мы будем подавать, конечно, на государственную дотацию. Почему нет? Какая будет сумма выделенных дотаций - мы пока не понимаем. Это сумма очень сильно зависит от того, кто еще будет подавать на эту дотацию, сколько будет претендентов», - отметила Капелюшная, уточнив, что речь идет о второй очереди Винницкой птицефабрики и постройке крупнейшего в мире биогазового завода в Винницкой области.

По словам финдиректора, агрохолдинг МХП уже подписал договор с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о получении кредита на сумму 25 млн евро на строительство и ввод в эксплуатацию биогазовой установки мощностью 10 МВт в городе Ладыжин (Винницкая область).

Капелюшная отметила, что деньги от кредитора МХП уже получает и предполагается, что биогазовый комплекс запустится уже во втором полугодии 2018 года.

Финдиректор компании добавила, что МХП также введет в эксплуатацию в текущем году вторую очередь (1 линии) Винницкой птицефабрики.

Как сообщал УНИАН, кроме ввода в эксплуатацию биогазовой установки в городе Ладыжин (Винницкая область) МХП планирует в мае-июне 2018 года запустить вторую очередь Винницкого комплекса, что позволит увеличить объем производства курятины на 40 тыс. тонн в 2018 году и порядка 130 тыс. тонн при полной загрузке, а также увеличить доходы на 43%, до 860 млн долл.

Согласно бюджету на 2018 год, программа поддержки животноводства предполагает 30%-ную выплату компенсацию стоимости строительства новых комплексов, размер которой может составить до 500 млн грн на один объект.

Группа компаний «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению из бюджета аграрных дотаций. Согласно данным ГФС, только по итогам трех кварталов 2017 года «Мироновский хлебопродукт» получил 1,25 млрд грн господдержки.

Осенью 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде и реагируя на критику со стороны народных депутатов по поводу дотирования из бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая МХП, пообещал изменить механизм распределения дотации аграриям. Однако пока механизм распределения дотаций остается неизменным.

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) по итогам 2017 года получил более 6 млрд грн чистой прибыли, что в 3,3 раза больше, чем за 2016 год. Экспортная выручка за 2017 год составила больше половины всего объема продаж – 57%, или 19,1 млрд грн. Годом ранее экспорт принес 56% выручки, или 16,7 млрд грн.

Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.