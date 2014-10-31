Fitch понизил рейтинг агрохолдинга «Мрия» до дефолтного «RD»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг агрохолдинга «Мрия», допустившего в августе технический дефолт, до уровня «RD» (ограниченный дефолт) с «С», говорится в сообщении агентства.

«Понижение рейтингов до «RD» обусловлено неисправленным дефолтом по купонной выплате в сентябре 2014 года, после истечения 30-дневного льготного периода, и без последующей купонной выплаты или публичного объявления о прогрессе в обсуждении реструктуризации задолженности с кредиторами», - сказано в сообщении Fitch.

Исходя из этого, аналитики Fitch предполагают, что держатели облигаций «Мрии» и другие кредиторы понесут значительные потери. При этом в агентстве отметили, что кредиторы холдинга, судя по сообщениям в прессе, недовольны планом реструктуризации, предложенным компанией 24 октября, поэтому сроки и исход реструктуризации до сих пор не ясны.

Кроме того Fitch отмечает дальнейшее ухудшение ликвидности «Мрии» в связи с сокращением денежных потоков от операционной деятельности в 2014 году, что, в свою очередь, связно с неблагоприятными ценами на сельхозкультуры в этом сезоне.

Нехватка ликвидности, по мнению аналитиков агентства, будет оказывать давление на проведение «Мрией» посевной кампании 2015 года.

«Если цены на сырье останутся на нынешнем низком уровне, а производственные затраты, в том числе и на семена, топливо, удобрения по-прежнему на высоком, то мы ожидаем дальнейшего существенного снижения EBITDA компании в следующем году по сравнению с нашими прогнозами», - отметили в Fitch.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» в начале августа не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. В октябре, после серии переговоров с кредиторами, компания заявила, что не намерена отказываться от обязательств перед кредиторами и лизингодателями.

Однако вскоре международный комитет кредиторов и миноритарные акционеры агрохолдинга попросили высшее руководство Украины расследовать деятельность компании и контролирующих ее лиц, а также поддержать усилия кредиторов по сохранению целостности бизнеса компании путем осуществления прозрачной реструктуризации ее долгов. По их данным, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составила 1,3 млрд долл.

Кредиторы также потребовали от «Мрии» досрочно погасить еврооблигации на 400 млн долл. со сроком обращения до 2018 года, включая выплату начисленных процентов, а также часть кредитов на общую сумму 49 млн евро.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый Иваном и Клавдией Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях на западе Украины. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.