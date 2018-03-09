Россия запретила поставки белорусского молока

Причиной запрета поставок молока в Роскомнадзоре назвали "нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС".

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции животного происхождения с трех белорусских предприятий с 9 марта.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эти предприятия нарушили нормы и требования России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поставки с "Агрокомбината "Снов" ограничиваются из-за повторного обнаружения в мясе птицы доксициклина, с предприятия "Беловежские сыры" - из-за повторного обнаружения ципрофлоксацина в концентрированной молочной сыворотке, а с "Несвижского завода детского питания" - из-за повторного выявления сухого молока в питьевом ультрапастеризованном молоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции "Бобруйскмолоко" из-за тетрациклина в молоке. Такая же мера затронула "Калинковичский молочный комбинат" (Светлогорский филиал) из-за обнаружения окситетрациклина в сухом обезжиренном молоке и на "Щучинский маслосырзавод" - из-за выявления тетрациклина в сывороточном белковом концентрате.

Ранее сроки ограничения ввоза молочной продукции из Белоруссии неоднократно менялись.