Украина договаривается о поставках в Южную Корею 100 тыс. тонн кукурузы в год

«Сейчас ГПЗКУ и Daewoo International ведут переговоры по развитию торгово-экспортных отношений, в частности, закупки продовольственной кукурузы от 100 и более тыс. тонн в год, так же ведутся переговоры по экспорту украинского подсолнечного масла», - цитирует пресс-служба главу министерства Игоря Швайку.

В свою очередь, посол Республики Корея Сол Кьон Хун, с которым накануне состоялась встреча главы Минагропрода, подтвердил заинтересованность его страны в сотрудничестве с Украиной, в том числе и в аграрном секторе.

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«Во-первых, хочу сказать, что Республика Корея поддерживает независимость и целостность Украины. Наше руководство желает принять участие в восстановлении Донбасса. Мы надеемся на развитие нашего сотрудничества, в частности, и в инвестиционных проектах в сельском хозяйстве, и закупке зерновых», - приводит пресс-служба слова посла.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина в рамках соглашения с Китаем экспортирует 3,5 млн тонн с/х культур.