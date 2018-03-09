В Бельгии разгорелся скандал с просроченным мясом

В частности, в фарше "америкен", который в Бельгии едят в сыром виде, были выявлены мясные отходы, запрещенные к производству и продаже для употребления человеком.

В Бельгии разразился скандал с некондиционным и просроченным мясом. По указанию министра сельского хозяйства королевства Дени Дюкарма и Федерального агентства по безопасности продовольственной сети (AFSCA) продукция предприятия Veviba, специализирующегося на производстве мясного фарша, была изъята с продовольственных прилавков.

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Как сообщили в AFSCA, данная мера принята после того, как в результате проверки производства по обвалке и заморозке мясной продукции в городе Вервье были выявлены нарушения, которые представляют угрозу для здоровья потребителей, сообщает РИА Новости.

В частности, в фарше "америкен", который в Бельгии едят в сыром виде, были выявлены мясные отходы, запрещенные к производству и продаже для употребления человеком. Кроме того, компания указывала неверные данные о дате заморозки мясных туш.

Покупателям, у которых в результате потребления некондиционного фарша произошло расстройство пищеварения, AFSCA рекомендовало незамедлительно обратиться к врачу.

На долю Veviba приходится около трети производимой в Бельгии мясной продукции.

Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований Минсельхоз и AFSCA приняли решение временно отозвать у компании лицензии на производство.

Напомним, в июле-августе 2017 года в Бельгии и еще 24 странах Евросоюза разразился "яичный кризис", вызванный появлением на прилавках магазинов яиц и продуктов на их основе, зараженных инсектицидом фипронил.

Скандал в Евросоюзе разразился после того, как в яйцах, поставляемых в торговую сеть бельгийскими и голландскими птицеводческими хозяйствами, было установлено наличие фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

Эксперты предупреждали, что частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов большинства стран ЕС.

В результате вынужденного уничтожения продукции потери европейских птицеводов составили десятки миллионов евро, что побудило национальные власти запросить финансовую помощь у ЕС. Для компенсации потерь бельгийским птицеводам Еврокомиссия выделила около пяти миллионов евро.