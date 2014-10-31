Украина уже собрала 55,6 млн тонн зерновых
Украинские аграрии к 31 октября провели уборку урожая на площади 13,5 млн га, намолотив 55,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых в стране к указанной дате составила 41,2 ц/га против 37,8 ц/га к 31 октября прошлого года.
В частности, в Минагропроде сообщили, что к 31 октября аграрии намолотили 19,2 млн тонн кукурузы.
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Что касается уборки масличных культур, то к 31 октября сельхозпроизводители намолотили 9,4 млн тонн подсолнечника (убрано 95% площадей) и 3,5 млн тонн сои (93%).
Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует, что украинские аграрии в 2014 году смогут собрать 60,5-64,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 63 млн тонн в 2013 году. Дельту между этими показателями в министерстве объясняют отсутствием полной информации об урожайности кукурузы в охваченных военными действиями районах Донбасса.
Также сообщалось, что Украина не будет предоставлять России данные об урожае.