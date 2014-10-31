Производство сахара в Украине к 31 октября выросло вдвое

Согласно сообщению, к 31 октября переработкой сахарной свеклы занимались 47 заводов, которые переработали 8,36 млн тонн сахарной свеклы.

В министерстве также сообщили, что свекла убрана на площади 264 тыс. га (79% от прогноза), накопано 11,7 млн тонн этой культуры. Средняя урожайность свеклы составила 443 ц/га против 394 ц/га годом ранее.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует рост объемов производства сахара в Украине в 2014/2015 МГ до 1,7 млн тонн с 1,2 млн тонн в предыдущем сезоне.

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В 2014 году Украина засеяла сахарной свеклой более 330 тыс. га, урожай этой культуры ожидается на уровне 15 млн тонн. В этом сезоне переработка сахарной свеклы идет ускоренными темпами из-за того, что производители опасаются проблем с поставками газа на их предприятия.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может увеличить производство сахара на 34%.