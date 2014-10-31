Производство сахара в Украине к 31 октября выросло вдвое
Украина с начала 2014/2015 маркетингового года (МГ, сентябрь 2014 г. - август 2015 г.) по состоянию на 31 октября произвела 1,15 млн тонн свекловичного сахара, что в 2,2 раза больше, чем к аналогичной дате прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Согласно сообщению, к 31 октября переработкой сахарной свеклы занимались 47 заводов, которые переработали 8,36 млн тонн сахарной свеклы.
В министерстве также сообщили, что свекла убрана на площади 264 тыс. га (79% от прогноза), накопано 11,7 млн тонн этой культуры. Средняя урожайность свеклы составила 443 ц/га против 394 ц/га годом ранее.
Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует рост объемов производства сахара в Украине в 2014/2015 МГ до 1,7 млн тонн с 1,2 млн тонн в предыдущем сезоне.
Читайте такжеВ Украине могут повысить закупочные цены на сахар на 37%
В 2014 году Украина засеяла сахарной свеклой более 330 тыс. га, урожай этой культуры ожидается на уровне 15 млн тонн. В этом сезоне переработка сахарной свеклы идет ускоренными темпами из-за того, что производители опасаются проблем с поставками газа на их предприятия.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина может увеличить производство сахара на 34%.